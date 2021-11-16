مستشار الرئيس: ندرس تطعيم الأطفال من 5 سنوات بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الجهات الصحية تدرس تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف تاج الدين أن "هذا الأمر يدرس بعناية من حيث فاعلية اللقاحات، وأنواع اللقاحات التي تناسب هذه الأعمار، وأمان اللقاحات، والجرعة المناسبة لهم، من أجل أن تكون هذه فئة جديدة تدخل في اللقاحات".

وأكد في تصريحات تلفزيونية، أنه يجري حالياً تطعيم طلاب الجامعات الذين التحقوا بها هذا العام، وبها مجموعة من الطلاب أقل من 18 سنة، ما بين سن 16 و17 سنة وهم طلاب الثانوية العامة أو التعليم الفني أو التعليم الأزهري.