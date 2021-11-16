مواقع العمل والغلق.. الجيزة تنشر فيديو لمسار الخط الرابع للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فيديو توضيحي لمسار أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بالجيزة محطات (الرماية - المريوطية - العريش)، ومتابعة لمراحل العمل ومواقع الغلق.

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ابتداء من يوم الخميس ٢١ /١٠ /٢٠٢١ وحتى انتهاء الأعمال.

يأتي ذلك في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع، فإنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدًا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد (٦) محطات مترو الأنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (۳۷۰م) وبعرض ما يقرب من (۱۸م).