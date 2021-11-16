القابضة للمياه تتابع استعدادات الإسكندرية لـ"نوة المكنسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه، استعدادات شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية لاستقبال نوة "المكنسة".

وبدأ "رسلان"، جولته بتفقد تمركزات الصرف الصحي بمنطقة الشاطبي بطريق كورنيش الإسكندرية، والتي تضم سيارات مدمجة وشفط وفرق التحرك السريع، وتطهير البالوعات، وتجهيز البدالات للتعامل مع سقوط الأمطار.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمياه، تواجد جميع الأطقم الفنية وفرق الطوارئ وانتشارها وفقًا لخطط الطوارئ بالمناطق الساخنة ومطالع الكباري والأنفاق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية؛ للتفاعل مع الأزمات وحلها في اسرع وقت ممكن.

رافقه خلال جولته كل من الدكتور صلاح بيومي، والدكتور أحمد معوض، واللواء عاصم شكر، نواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وقال "نافع"، إن الشركة تشارك مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، في خطة للتعامل مع الأمطار، ومن أهمها: (تطهير جميع بالوعات الأمطار - تطهير الشبكات وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع - وضع خطة لتمركز الشفاطات والمعدات - تجهيز البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة).

وأشارت خرائط وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة إلى ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة بدءًا من اليوم، تزامنًا مع نوة المكنسة.