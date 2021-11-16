نشرة الحوادث.. سفاح الجيزة يهاجم محاميه وغلق كارفور المعادي 90 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

تسرب غاز كاد ينتهي بكارثة.. التفاصيل الكاملة لانهيار جزئي بعقار بولاق الدكرور

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات انهيار جزئي بعقار ببولاق الدكرور، غرب المحافظة.

"أنت مدافعتش أصلًا".. سفاح الجيزة يعترض على انسحاب محاميه أمام الجنايات

انسحب المحامي المنتدب للدفاع عن قذافي فرج "سفاح الجيزة" خلال جلسة اليوم أمام محكمة جنايات الجيزة، فردّ عليه المتهم "أنت مدافعتش أصلًا".

غلق نفق كارفور المعادي 90 يومًا.. تعرف على التحويلات المرورية

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادي بالاتجاهين لمدة 90 يومًا بسبب أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري.

الحكم في استئناف ميرهان هشام على تعويضها مليون جنيه من قناة النهار

حجزت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم في استئناف المستشار هيثم عباس، وكيلا عن عارضة الأزياء ميرهان هشام على الحكم الصادر بتعويض موكلته مليون جنيه من قناة النهار، مطالبا بتعويض 10 ملايين جنيه.

السجن من 5 لـ10 سنوات على 6 متهمين بقضية "الاتجار بالبشر".. وبراءة 9

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر تحت ستار تشغيل العمالة المنزلية.

"مسطول" يقتحم مدرسة بسيارته في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس) اصطدم بسيارته ببوابة إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

27 ديسمبر.. الحكم على 12 متهمًا في قضية "خلية هشام عشماوي"

حجزت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميًا بـ "خلية هشام عشماوي"، لجلسة 27 ديسمبر للنطق بالحكم.

انتداب محامِ للدفاع عن "سفاح الجيزة".. وتأجيل القضية لـ20 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة قذافي فرج "سفاح الجيزة" بتهمة قتل زوجته لجلسة 20 ديسمبر لانتداب محامي.