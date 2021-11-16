هاجموه بالحجارة.. السجن من 10 لـ20 عامًا على 7 متهمين بالشروع في قتل ضابط شرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عامًا لمتهم والمشدد 10 سنوات لـ6 آخرين بتهمة الشروع في قتل ضابط شرطة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي، وأمانة سر وليد عبد الجواد ومعتز مدحت.

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليه النقيب محمد محمد عبد الحليم عمداً بأن استل المتهم الأول "ع. ا" قطعة حجرية وصوبها تجاهه فأستقرت برأسه قاصدًا قتله حال تواجد باقي المتهمين معه في موقع الجريمة، فسقط أرضًا وفقد وعيه الا أن خاب أثر جريمتهم.

وأضاف أمر الإحالة، قيام المتهمين بإصابة أمين شرطة محمد علي علي مرعي، عمدًا باستخدام "شومة" والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استعملوا القوة مع موظفيين عموميين النقيب محمد محمد عبدالحليم، وأمين شرطة محمد علي علي مرعي، أمين شرطة عبدالله شعبان عبد القادر، وأمين شرطة سمير فوزي عبد الحافظ، وأمين شرطة مصطفى محمد مصطفي، حال كونهم مكلفين بخدمة عامة ليحملوهم بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغوا مقصدهم من ضبط المتهم الأول حال كونه محرزًا سلاح ناري "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات التي تستعمل في السلاح بدون ترخيص.