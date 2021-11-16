ضبط عنصرين إجراميين يعيدان تدوير الحشيش في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش والاتجار به بمطروح.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصةبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة مطروح) يقومان بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والاتجار به بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهما بمحافظات الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهماحال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة سيدى برانى، وبحوزتهما( 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات- عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وباستكمال تفتيش مسكنهما تم ضبط (كمية لمخدر الحشيش معدة للكبس وزنت 5 كيلو جرام- كمية لمسحوق أبيض اللون "أقراص مخدرة مطحونة" وزنت 4 كيلو جرامات - كمية من الزيوت الكيماوية والخامات التى تستخدم فى عملية التصنيع- أدوات ومعدات التصنيع).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ماجاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,300,000) جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.