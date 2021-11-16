ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية.

تلقي قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (طبيب، مقيم بدائرة القسم) يفيد باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون جميعاً بدائرة قسم شرطة الخليفة).

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- سلاح أبيض- مبلغ مالي- مركبة "توك توك" تم استخدامها في ارتكاب الواقعة وملك لأحدهم).

بمواجهتـهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك".

وأقروا بارتكاب عدد واقعتين بالإضافة للواقعة محل البلاغ وأقـروا بحيازتهم للمـواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي المضبوط بحوزتـهم مـن متـحصلات نشاطهم الإجرامي والسلاحين الناري والأبيض بقصد الدفاع، وقيامهم بالتصـرف فـي الـدراجات النارية المسـتـولى عليهـا بـالبيع لدى عميلهم (سيء النية) أمكن ضبطه وبحوزتـه (سـلاح أبيض) وتـم بإرشـاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائهم.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية المضبوطة واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.