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رئيس مصر للطيران يلتقي الشركات العالمية لبحث التعاون المشترك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

قال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة شاركت في معرض Dubai Airshow 2021 بدورته الـ١٧ التي انطلقت فعاليتها يوم ١٤ نوفمبر الماضي حتى ١٨ نوفمبر بشكل مباشر، من خلال جناح دعائي لعرض كافة أنشطة الشركة، وليس افتراضيا كما حدث في مشاركات أخرى خلال فترة جائحة .

وأضاف «أبوالعينين» أن فاعليات مشاركة مصر للطيران في المعرض كانت فرصة جيدة للقاء شركاء الصناعة في مجال تصنيع الطائرات والمحركات مثل AIRBUS ،BOEING وغيرها من الشركات، وكذلك الشركات المؤجرة للطائرات مثل AerCap, Gekas وغيرها لبحث التعاون المشترك في تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية الناقل الوطني مصر للطيران.

ولفت إلى أن المشاركة في المعرض من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وكذلك أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ويتم توقيع عدد من العقود والبروتوكولات الجديدة في نشاط الخطوط الجوية، وكذلك لتقديم مصر للطيران خدماتها الفنية والأرضية والتدريب خلال أيام المعرض مع شركاء صناعة النقل الجوي.​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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