وزير الاتصالات: الرقمنة تمكن الوزارات الحكومية من تبادل البيانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أداء الحكومة بالعاصمة تشاركية وأنها قادرة على تبادل البيانات، بحيث يحصل المواطن على الاستحقاقات وخدماته من منفذ واحد دون تكلفته عناء الانتقال بين أروقة الحكومة لتجميع المستندات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة.

ولفت وزير الاتصالات إلى أبرز الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي بمختلف القطاعات، ومنها منظومة "الرقم القومي للعقارات" بحيث يخصص لكل عقار رقم قومي متفرد، والذي يعد بمثابة حوكمة للمنظومة، مشيرًا إلى أن هناك تكرارية في أسماء الشوارع مما له أثر سلبي على دقة البيانات واستخدامها في مختلف القطاعات.

وقال "طلعت"، إن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيق لبوابة مصر الرقمية عبر الهواتف المحمولة، لتوفير كافة الخدمات التي توفرها منصة "مصر الرقمية" على البوابة الإلكترونية، موضحًا أن ذلك يأتي انطلاقا تلبية لتفضيل العديد من المواطنين استخدام الخدمات عبر المحمول.

وأضاف وزير الاتصالات، أن "منصة مصر الرقمية" تقدم العديد من الخدمات، مضيفًا أن المنصة أطلقت ٩٤ خدمة للمواطنين بالتعاون مع مقدمي الخدمة الداخلية والتموين وغيرها ، مشيرًا إلى العمل على زيادة الخدمات المقدمة لتتجاوز الـ١٠٠خدمة عبر منصة مصر الرقمية.