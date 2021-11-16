تعاون مصري فرنسي فى مجال تطوير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

بحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الثلاثاء مع مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة والوفد المرافق أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير التعليم.

وأعرب الدكتور طارق شوقي عن سعادته بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم للتعليم المصري، مؤكدا وجود العديد من فرص التعاون المستقبلية بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وذلك انعكاسا للعلاقات المتميزة بين البلدين، خاصة في مجالات التعاون والتبادل التعليمي وتعزيز اللغة الفرنسية في قطاع التعليم.

ومن جانبه، أشاد مارك باريتي بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وفرنسا، قائلا "إن الحضارة المصرية تمتد عبر التاريخ"، مؤكدا أهمية الدور الريادي لمصر في قيادة المنطقة والحفاظ على استقرارها، وسيرها بخطى ثابتة نحو تطوير التعليم، والإصلاحات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال.

وأكد سفير فرنسا بالقاهرة الأهمية التي توليها بلاده لتقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم المصرية؛ لتطوير اللغة الفرنسية التي يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب في اللغة؛ لتتناسب مع مستوى جودة اللغة العالمي من خلال الخبراء المتخصصين.

شهد اللقاء استعراض المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومن بينها: مشروع برنامج دعم وتطوير المناهج والمواد التعليمية باللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية والذي يتم بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر، وتخطيط أنشطة التدريس وتطوير الأدوات التعليمية، وتدريب معلمي اللغة الفرنسية ورفع الكفاءات اللغوية والتربوية لديهم، واستكمال التعاون في ترجمة المناهج الجديدة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى توفير المزيد من المحتوى والمواد التعليمية الرقمية باللغة الفرنسية تستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وإتاحتها على بنك المعرفة، ومصادر التعلم المختلفة التي تتيحها الوزارة، وإقامة مدارس فرنسية جديدة في مصر مع التأكيد على الحفاظ على الهوية المصرية.

كما ناقش الجانبان الدور المحوري الذي يلعبه التعليم الفني في تحقيق التنمية، والتعاون المستقبلي في هذا المجال من خلال الشراكة مع شركات فرنسية وتوفير أيد عاملة ماهرة مصرية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل بفرنسا.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، ومن السفارة الفرنسية بالقاهرة، حضرت كل من نادين ديلاتر نائب المستشار الثقافي، وآن ريكورديل ملحق التعاون في مجال التعليم، وكريستين جورجو ملحق التعاون للغة الفرنسية.