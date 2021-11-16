الطقس خلال ساعات.. أمطار تسقط على هذه الأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت إيمان لمصراوي، أن السواحل الشمالية تتعرض الآن لأمطار خفيفة، وتستمر على مدار الساعات المقبلة، على أن تتعرض محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض المناطق المتفرقة لأمطار خفيفة بدءا من مساء اليوم.

وأشارت إلى تعرض السواحل الشمالية، لأمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة وحتى مساء اليوم، على مناطق (مطروح الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد)، على أن تمتد هذه الأمطار إلى بعض مناطق من شمال الوجه البحري مثل (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية).

كما أشارت إلى تعرض محافظات الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى، لأمطار خفيفة، تبدأ من مساء اليوم وتستمر حتى صباح غد الأربعاء على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن السحب الآن على غرب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على كل من السلوم ومطروح، موضحة أن السحب تتقدم للداخل مع الوقت لتصل إلى الإسكندرية والدلتا.

وكانت الهيئة، ذكرت أمس بأن السواحل الغربية، تتأثر بسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على كل من السلوم ومطروح تصل في نهاية الفترة إلى الإسكندرية.

وأوضحت أنه مع نهاية يوم الثلاثاء وبداية من الساعات الأولى ليوم الأربعاء تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل إلى القاهرة.