جامعة حلوان: بدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل:

أعلنت جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، بدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بعد غد الخميس، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأكد القائم بعمل رئيس الجامعة - في تصريح اليوم - ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأن كليات الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة، وأنه من الضروري تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية، لتجرى بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي أهمية مشاركة الطلاب في العملية الانتخابية، حيث إن هذه المشاركة تسهم في تحقيق الديمقراطية، وتنعكس على بناء شخصية الطلاب؛ ليصبحوا قادرين تحمل المسئولية المجتمعية، للنهوض بمصر واتخاذ القرارات.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الاتحادات الطلابية من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة، بالإضافة إلى عضو هيئة تدريس، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، عضوا قانونيا، إلى جانب عضوين من الطلاب المتميزين غير المرشحين للانتخابات الطلابية.​