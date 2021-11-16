وكيل "النواب" عن مشروع قانون مواجهة الأوبئة: يهدف إلى تقليل الخسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية يهدف إلى تقليل الخسائر الممكنة خلال المرور بالجائحة.

جاء ذلك قبل بدء المجلس في مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة اليوم.

وقال سعد إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى أن مرور العالم أجمع بجائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية وما تتخذه مصر من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة يؤكد أهمية هذا القانون.