ضبط سيدة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام.

تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم يفيد بأنها حال استقلالها سيارة "أجرة" بدائرة القسم فوجئت بقيام إحدى السيدات بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب مرتكبة الواقعة تم تحديدها وتبين أنها (مقيمة بدائرة القسم ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة السلام أول "لها معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف".

وأضافت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبي "الخطف والنشل" وأنها قامت بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادها بمسكنها ضبط (مبلغ مالي "عملات مختلفة" - 6 هواتف محمولة- 3 ساعات- مشغولات ذهبية) من متحصلات نشاطها الإجرامي وقيامها بإنفاق باقي المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.