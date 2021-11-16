كواليس نجاة 3 سيدات من الموت في انهيار شرفة عقار بالجيزة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تنسيقا مع حي جنوب ملابسات انهيار شرفة عقار بميدان الجيزة، الثلاثاء.
تبين بالفحص انهيار شرفة بالطابق الأخير للعقار رقم (2) مكون من أرضي و6 طوابق (مكرر) بشارع همدان ناصية شارع الهرم.
الحادث أسفر عن إصابة سيدتين تصادف مرورهما بالشارع وهما صباح سليمان محمد ٧٠ سنة وسامية جمال 55 سنة،
وإصابة مالكة الشقة جيهان بشرى ٧٠ سنة موظفة بالمعاش.
جرى استدعاء سيارة إسعاف وتقديم الإسعافات الاولية للمصابين قبل نقلهن إلى مستشفى أم المصريين لتوقيع الكشف الطبي عليهن.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.