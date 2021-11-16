كواليس نجاة 3 سيدات من الموت في انهيار شرفة عقار بالجيزة (صور)

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

جرى استدعاء سيارة إسعاف وتقديم الإسعافات الاولية للمصابين قبل نقلهن إلى مستشفى أم المصريين لتوقيع الكشف الطبي عليهن.

الحادث أسفر عن إصابة سيدتين تصادف مرورهما بالشارع وهما صباح سليمان محمد ٧٠ سنة وسامية جمال 55 سنة، وإصابة مالكة الشقة جيهان بشرى ٧٠ سنة موظفة بالمعاش.

تبين بالفحص انهيار شرفة بالطابق الأخير للعقار رقم (2) مكون من أرضي و6 طوابق (مكرر) بشارع همدان ناصية شارع الهرم.

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تنسيقا مع حي جنوب ملابسات انهيار شرفة عقار بميدان الجيزة، الثلاثاء.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية