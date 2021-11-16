المشدد 10 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانتهم بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي و عضوية المستشارين عماد الدين سليمان شوقي ومصطفى حسن أبو قورة وأمانة سر محمد طه محمد وعبدالمسيح فل.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين "م. أ"، "ك.م" شركة بطريق الإتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية وهي طلبات تعيين الموظفين لصندوق التأمين على العاملين بالقطاع غير الحكومي التابع لوزارة المالية وخطابين منسوب صدورهما لجامعة بنها كلية الحاسبات والمعلومات تتضمن بالمخالفة للحقيقة أن المتهم الأول حصل على الدكتوراه من جامعة كلاركسون وقرار منسوب صدوره لجامعة جنوب الوادي يتضمن بالمخالفة للحقيقة تعيين المتهم الأول بوظيفة أستاذ إتصالات وشهادتين منسوب صدروهما للمجلس الأعلى للجامعات تفيد أن المتهم الأول قد حصل على الدكتوراه من إحدى الجامعات الأجنبية.

وأضاف أمر الإحالة، أن الشهادة منسوب صدورها لإحدى شركات المساهمة المصرية، وكان ذلك التزوير بطريق الاصطناع مع علمهما بذلك بأن اتفقا على اصطناع تلك المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وقام المتهم الأول بإنشائها وشفعها بأختام مقلدة للجهات الحكومية، بينما قام المتهم الثاني بوضع إمضاءات عزاها زورا إلى الموظفين العموميين فنسب صدور تلك المحررات زورا إلى الجهات الحكومية السالفة فتمت الجريمة، بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمان اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تقليد إمضاءات موظفي الحكومة وهم وزير المالية، وزير التضامن الاجتماعي، عميد جامعة بنها، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، مدير الكلية الفنية العسكرية، ورئيس شئون المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات، بأن اتفقا على تقليدها، وقام المتهم الثاني بتقليد توقيع السادة الوزراء، فيما قام المتهم الأول بتقليد باقي المحررات، فتمت الجريمة.