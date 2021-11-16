ضبط تشكيل عصابي لقيامه بسرقة المواطنين بالإكراه وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالبحيرة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخائر.

تلقي مركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة بلاغا من "شخصين" يفيد بأنه أثناء استقلالهما سيارة ملاكي وسيرهما بإحدى القرى بدائرة المركز متجهان لشراء محصول فاكهة من إحدى المزارع، اعترض طريقهما 3 مجهولين وقاموا بتهديدهما باستخدام (أسلحة نارية وبيضاء) واستولوا منهما على مبلغ مالي ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه مكون من (عدد 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (7 هواتف محمولة "من بينهم هاتفين مستولى عليهما من المجنى عليهما")، وكذا سيارتين "مستخدمتين في ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المستولى عليه) وكذا الأسلحة المستخدمة في الواقعة (3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات النارية، طبنجة، 3 قطع سلاح أبيض) وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.