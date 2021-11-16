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اللقطات الأولى في حادث انفجار عقار بولاق الدكرور (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصوير: عمر هشام:

انهار عقار جزئيًا في بولاق الدكرور إثر تسرب غاز، اليوم الثلاثاء.

وكشفت اللقطات الأولى للحادث عن انتشار رجال الحماية المدنية للسيطرة على الموجة الانفجارية نتيجة تسرب الغاز.

وأخلت محافظة الجيزة العقارات المجاورة تحسبًا لسقوط العقار، كما فصلت المرافق عنه.

وتبين حدوث موجة انفجارية نتيجة تسرب غاز داخل عقار رقم 8 شارع جمال عبد الناصر، نتج عنها سقوط حوائط بالطابق الأرضي و4 أعمدة خرسانية كما تضررت 14 سيارة بجراج خلف العقار وسط حالة من الذعر انتابت الأهالي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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