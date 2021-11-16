أمن المنافذ: تحرير 1332 مخالفة مرورية وتنفيذ 170 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية جهودها؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عن ضبط قضيتين.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 30 قضية، وتحرير 1332 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 170 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.