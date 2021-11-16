بتعاملات بلغت 1.2 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط تاجر عملة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات بالبحيرة، لقيامها بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة)، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، نظير قيامها ببث برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أحد المواقع الإلكترونية، حيث يتم إرسال تلك التحويلات المالية من إحدى الدول على حسابها الشخصي على أحد البنوك داخل البلاد ، وقيامها عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التي يتم بثها على الموقع الإلكتروني المشار إليه نقداً أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر تغير العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاتها منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندي (1٫200٫000) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.