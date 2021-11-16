ضبط سائق لقيامه بإضرام النيران في شقه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة وإضرام النيران بها، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

تلقي قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق بإحدى الشقق بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بشقة "مؤجرة" بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم ، مما أدى إلى تفحم محتويات الشقة بالكامل وباستكمال الفحص تبين وجود كسر بباب الشقة محل البلاغ وسرقة بعض الأثاث من داخلها ، وبسؤال مستأجر الشقة ( موظف بإحدى الشركات الخاصة ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة ) أيد ما جاء بالفحص ، وقرر بأنه غير مقيم بالشقة محل البلاغ منذ فترة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق بذات الشركة محل عمل المجنى عليه، مقيم بإحدى الشقق المجاورة للشقة محل البلاغ) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه نظراً لمعرفته بمستأجر الشقة وعلمه بعدم إقامته بها فاختمرت في ذهنه فكرة سرقة محتوياتها من الأثاث وفى سبيل ذلك تمكن من دخول الشقة بأسلوب "كسر الباب" وسرقة محتوياتها على فترات.

وبتاريخ الواقعة قام بإضرام النيران بالشقة محل البلاغ في محاولة لإخفاء واقعة السرقة، وبإرشاده أمكن ضبط جزء من المسروقات لدى عميليه (ما لكى محلين للأثاث المستعمل)، وأقر أحدهما بتصرفه في باقي المسروقات المستولى عيها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.