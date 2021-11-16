ضبط 2 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن تجهيز وتجميع اللحوم المجمدة والدواجن خاص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج.

ضُبط بحوزته (2٫825 طن "لحوم – دواجن جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تقديمها للمترددين بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.