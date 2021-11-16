طلاب المدارس يزورون إدارة الحماية المدنية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت مديرية أمن بني سويف بتنظيم زيارة لطلاب المدارس (لإدارة الحماية المدنية) التابعة للمديرية حتى يتعرف الطلاب على كيفية مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم وممتلكاتهم.

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع.