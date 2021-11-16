بالصور.. لحظة ترحيل "سفاح الجيزة" إلى السجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

اقتادت الأجهزة الأمنية بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بأكتوبر، قذافي فرج المعروف إعلامياً بـ"سفاح الجيزة"، إلى محبسه بعد تأجيل جلسته إلي 20 ديسمبر لحين انتداب محامي آخر.

وانسحب المحامي المنتدب للدفاع عن قذافي فرج "سفاح الجيزة" خلال جلسة اليوم أمام محكمة جنايات الجيزة، فردّ عليه المتهم "أنت مدافعتش أصلًا.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد علي يونس وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق.

وتسلمت المحكمة خلال جلسة سابقة تقرير مستشفى الأمراض النفسية بشأن المتهم بعد شهرين من إيداعه المستشفى، وكشف التقرير أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادعى دفاعه أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل وذبح ودفن ضحاياه في المنزل.

ويحاكم المتهم في تلك القضية بتهمة قتل زوجته "فاطمة زكريا" وأخفى جثتها في "ديب فريزر".

وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، بالإعدام شنقًا للمتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.

في وقت سابق أحالت النيابة العامة قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، و التخلص من جثامينهم في مقابر أعدها بنفسه.