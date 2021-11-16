تعاملات بـ1.5 مليون.. ضبط تاجر في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "متواجد حالياً بإحدى الدول للعمل بها " – شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

يقوم المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها بتلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية ، وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (1٫5) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.