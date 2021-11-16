أوهمهم بعلاجهم من الأمراض.. سقوط دجال يمارس أعمال النصب على المواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة أعمال الدجل في النصب على المواطنين بزعم قدرته على علاجهم من الأمراض المختلفة بمقابل مادي.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية "له معلومات جنائية") باتخاذ وحدة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية مكاناً لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين بزعم قدرته على علاجهم من الأمراض المختلفة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها ، وبصحبته (أحد الأشخاص وشقيقته) بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما للعلاج.

بتفتيش مسكن المتهم عُثر بداخله على (كمية كبيرة من المضبوطات التي تدل على نشاطه الإجرامي- مبلغ مالي- هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على الموطنين، وملاحقة وضبط مرتكبيها.