ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاطاً إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة)، يفيد بتعرضها لواقعة نصب من قِبل أحد الاشخاص تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت السيدة إن المتهم ادعى أنه رجل شرطة وإيهامها بقدرته على توفير شقة سكنية لها بأحد مشاريع الإسكان بالجيزة، فاتفق معها على إحضار مبلغ مالي والتقابل معه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وفور حضورها قام باصطحابها للجهاز التابع له المشروع الإسكاني المشار إليه لدفع مقدم التعاقد للحصول على شقة سكنية.

واكتشفت عقب ذلك قيامه بالنصب عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبصحبته (إحدى السيدات) حال شروعه في الاحتيال عليها وسرقة مبلغ مالي منها، وعُثر داخل مسكنه على (طبنجة "بلاستيك"- سلاح أبيض - 3 هواتف محمولة "أحدهم يحوى الحساب الوهمي المشار اليه وتسجيلات صوتية تفيد قيامه بإيهام ضحاياه بالصفة المنتحلة - تمثال فرعوني "مقلد"- أوراق خاصة بأحد مشاريع الإسكان - 3 فيزا كارد "مجهولين المصدر").

بمواجهته أقر بممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام المضبوطات حيازته.

كما أقر بشروعه في سرقة ضحية ثانية، وحيازته للتمثال المضبوط بقصد النصب على المواطنين عن طريق عرضه للبيع على أنه قطعة أثرية "على خلاف الحقيقة".

باستدعاء المبلغة تعرفت على المتهم واتهمته بالنصب .. وبتطوير مناقشته اعترف بقيامه بواقعة نصب على (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) وتحصله منها على مبلغ مالي نظير إيهامها بمساعدتها في الحصول على شقة سكنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.