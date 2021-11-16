"بيجري فوق القطار".. كواليس ضبط طالب اعتلى قطار والعدو فوقه أثناء سيره بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص باعتلاء قطار والعدو فوقه أثناء سيره بالغربية، وتبين ضبطه عقب ارتكابه الواقعة.

كانت وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو بشأن قيام أحد الأشخاص باعتلاء قطار والعدو فوقه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية.

بالفحص تبين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور عقب ارتكابه الواقعة وتبين أنه (طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) واعترف بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو، وقيامه باعتلاء القطار أثناء توجهه للقرية محل إقامته.