تخفيضات كبيرة.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب بكلية الدرسات الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الثلاثاء، ترافقه الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، معرض الكتاب بالكلية، بالتعاون مع الهيئة المصريّة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف.

ووزع رئيس الجامعة، الهدايا الرمزية على الطالبات بالكلية، اللاتي حرصن على التقاط الصور التذكارية معه.

وأعلن رئيس الجامعة حرصه افتتاح مثل هذه المعارض؛ بهدف التيسير على طلاب وطالبات جامعة الأزهر من خلال معارض تضم عديدًا من الكتب القيمة بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن المعرض تستمر فعالياته على مدار أسبوعين؛ خدمة لطلاب وطالبات العلم بتخفيضات كبيرة.

من ناحية أخرى، تفقد رئيس الجامعة بتفقد القاعات الدراسية بالكلية للاطمئنان على سير العمل بها، وقام بتوزيع الهدايا الرمزية على الطالبات.

جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.