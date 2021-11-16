السياحة: غلق إداري لـ 9 منشآت فندقية بجنوب سيناء والبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إيفاد لجان للمرور على المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات. بحسب بيان صحفي.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالغلق الإداري لـ 3 منشآت فندقية بمحافظة جنوب سيناء و6 آخرين بمحافظة البحر الأحمر، كما تم حظر تشغيل المطابخ بعدد 9 منشآت فندقية بالبحر الأحمر.

وأضاف أن هذه اللجان رصدت خلال عملية المرور عدد 20 منشأة فندقية مغلقة، وتم التنبيه على مالكي هذه المنشآت بضرورة الالتزام بعدم التشغيل واستقبال النزلاء إلا بعد إجراء المعاينات من قِبل وزارة السياحة والآثار وهيئة سلامة الغذاء للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية حتى يتم تجديد الترخيص ومنحهم شهادة السلامة الصحية للتشغيل.

جدير بالذكر، أن الوزارة تقوم بصفة دورية بإيفاد لجان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والالتزام بمستوى جودة الخدمات المقدمة بها وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة به.