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نائب وزير الطيران المدني يبحث تجديد اتفاقية للنقل الجوي مع سيرلانكا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

بحث الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، مع هيتيا راتشي مساعد وزير الطيران والسياحة بدولة سيرلانكا، سبل التعاون والتنسيق المشترك في مجال الطيران المدني، وتم مناقشة تجديد اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، وإمكانية تشغيل خط طيران مباشر وفقا لحجم الطلب، كما تناول اللقاء حركة الشحن الجوي بين البلدين.

وبحسب بيان، جاء ذلك على هامش مشاركة وزارة الطيران المدني في فاعليات معرض دبي للطيران والمقام بالامارات، وحضر اللقاء المهندس اشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، وباسم عبدالكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام، والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأعرب الجانب السريلانكي عن سعادته بهذا اللقاء. نظرا لمكانة مصر في صناعة النقل الجوي علي المستوي الإقليمي والعالمي.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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