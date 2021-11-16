مركز المعلومات يستعرض إنجازات قطاع البترول خلال 7 سنوات - فيديوجرافيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "فيديوجراف" جديد يستعرض حجم الإنجاز الذي حققه قطاع البترول خلال الـ7 سنوات الأخيرة.

واستعرض الفيديوجراف، التطور الحادث في القطاع خلال السبع سنوات الأخيرة، حيث شهدت توقيع 99 اتفاقية بترولية باستثمارات تصل إلى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ 45 مشروعًا لتنمية الحقول البترولية باستثمارات 565 مليار جنيه.

وبلغت استثمارات مشروعين جديدين في قطاع البتروكيماويات في دمياط وإسكندرية نحو 72 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 7 مشروعات لتطوير مصافي التكرير باستثمارات 86 مليار جنيه.

ووصل حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي إلى 47 مليون طن بزيادة 35% مقارنة بعام 2014/2015، وارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها خلال السبع سنوات الأخيرة لتصل إلى 12.3 مليون وحدة وبنسبة زيادة 50%.