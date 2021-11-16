توافد ضيوف الملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" على مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، توافد ضيوف مصر المشاركين، في الملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" وضيوف مهرجان أيضًا "الفنون والفلكور الأفروصيني"، الذي يعقد في القاهرة بمشاركة 29 دولة عربية وأجنبية.

وحرص مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة، برئاسة نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة بمطار القاهرة الدولي، على التنسيق مع كافة الجهات بالمطار لتسهيل إجراءات ضيوف مصر المشاركين في المهرجان والملتقى الدولي للفنون، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق كافة اجراءات التباعد داخل صالات المطار أثناء ترحيب الاستقبال.

ويأتي انعقاد دورة استثنائية لملتقى "أولادنا" لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يلتقي فيها أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان "الفنون والفلكور الأفروصيني"، في القاهرة تحت عنوان "سوا نرجع فرحتنا"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن المساعي القومية التي يتبناها الرئيس لإظهار صورة مصر المستقبل أمام ضيوف مصر والعالم.​