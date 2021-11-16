الصحة: مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث تصادم قطار بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بمزلقان محطة "منشأة القناطر" بمحافظة الجيزة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى منشأة القناطر.

أوضح في بيان اليوم، أن حالتي الوفاة لشابين يبلغان من العمر 25 عاماً ، بينما المصابين ترواحت أعمارهم ما بين 28 عاماً و32 عاماً و52 عاماً.

وقال إن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسر بالفك العلوي والسفلي وجرح قطعي بالساق ، وكدمة بالساق اليمنى ، وكسر بعظمة الفخذ الأيسر واضطراب في درجة الوعي ، مشيراً إلى إجراء الإشاعات والفحوصات اللازمة لهم.

وأكد "عبد الغفار" أن غرفة إدارة الأزمات المركزية بالوزارة، لم تتلق أي بلاغات من خلال قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة أو هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حوادث تصادم قطارات في أي محافظات اخرى.