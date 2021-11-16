بالصور.. افتتاح نادي مستشاري النيابة الإدارية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قام المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبصحبته اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بافتتاح نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا، والمقام على مساحة 2200 متر.

حضر الافتتاح قيادات هيئة النيابة الإدارية وأعضائها بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والمحلية بمحافظة المنيا.

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأن الافتتاح يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، في إطار خطة شاملة تهدف لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والثقافية لكافة أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم وذويهم في مختلف محافظات الجمهورية.