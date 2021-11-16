بزعم توظيفها.. ضبط سيدة لقيامها بالاستيلاء على أموال المواطنين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم لتوظيفها، واستثمارها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 4 مواطنين، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية يفيد بتضررهم من قيام (إحدى السيدات) بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (إحدى السيدات ـ مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً احتياليا على النحو المشار إليه، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعدت بتوزيعها واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.