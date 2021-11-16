7 أسر في الشارع.. إخلاء عقار بولاق الدكرور المنكوب وفصل المرافق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

إجراءات عاجلة نفذتها الأجهزة الأمنية والتنفيذية جراء حادث انهيار جزئي لعقار ببولاق الدكرور إثر تسرب غاز، صباح الثلاثاء.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه بإخلاء العقار الذي تقيم بداخله 7 أسر بعد فصل كافة المرافق حرصا على سلامة قاطني المنطقة مع انتداب لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة.

تبين حدوث موجة انفجارية نتيجة تسرب غاز داخل عقار رقم 8 شارع جمال عبد الناصر، نتج عنها سقوط حوائط بالطابق الأرضي و4 أعمدة خرسانية كما تضررت 14 سيارة بجراج خلف العقار وسط حالة من الذعر انتابت الأهالي.

مصدر أمني مسؤول قال في تصريحات لمصراوي إن الحادث أسفر عن إصابة كل من السيد حسن وفرج خليل يتجاوز عمرهما الـ70 عامًا نقلا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفرق للإنقاذ البري تنسيقا مع قسم شرطة بولاق الدكرور لمعاينة موقع الحادث.

فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط العقار تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب المدير لقطاع الغرب، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة.