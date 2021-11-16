غلق نفق كارفور المعادي 90 يومًا.. تعرف على التحويلات المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادي بالاتجاهين لمدة 90 يومًا بسبب أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري.

ويبدأ إغلاق نفق كارفور من 12 صباح الجمعة 19 نوفمبر ولمدة 3 أشهر.

وقالت إنها ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

كما يتم تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة في الاتجاه القادم بالطريق الدائري من مناطق مدينة نصر اتجاه مناطق زهراء المعادي استكمال السير والدوران من أسفل الكوبري الدائري.

والاتجاه القادم من مناطق زهراء المعادي اتجاه نفق كارفور المعادي اتجاه طريق الأوتوستراد يسلك يميناً شارع السعادة فيساراً اتجاه الطريق الدائري حتى كوبري محمد فوزي فمنزل الكوبري اتجاه الدائري.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.