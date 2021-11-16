أميرة أبوشقة عن عودة منتدى شباب العالم: رسالة للعالم بأن مصر حاضرة وقادرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، إن عودة منتدى الشباب العالم، في نسخته الرابعة فى الفترة من 10 إلى 13 يناير، المقبل رسالة إلى العالم، بأن مصر حاضرة وقادرة وأنها كانت وستظل قلب العالم النابض وفيها يجتمع الشباب والقلوب باختلاف الألوان والأجناس، لتؤكد بأن السلام لغتنا والتنمية والحب والإبداع سلاحنا لمواجهة كل التحديات.

وأشادت "أبوشقة"، في تصريحات صحفية، بدعم القيادة السياسية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وعودته مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن مصر بعظمتها وعراقتها دائما تبرهن على ريادتها بتحدي الصعاب.

وأشارت إلى أن النسخة القادمة من المنتدى خير رسالة من قلب أم الدنيا مصر، إلى العالم بأننا كنا ومازلنا أعظم الحضارات وأكبرها، وأن القيادة السياسية عازمة على أن حاضرنا سنكتبه بحروف من نور في سجل التاريخ بعقول وإرادة مصرية.

ودعت "أبوشقة"، كل الشباب إلى التسجيل في منتدي شباب العالم 2022 وفتح آفاق جديدة والمناقشة والاستماع إلى الآخر لتكتمل الصورة في ظل الجمهورية الجديدة مصر الحديثة.

وكانت إدارة منتدى شباب العالم، أعلنت إنطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعلنت إدارة المنتدى فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر ودول العالم كافة، ويستمر باب التسجيل مفتوحا لشهر كامل بداية من 15 نوفمبر 2021، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.