بحضور رجال الأزهر والكنيسة...رئيس جامعة بني سويف يستقبل مفتي الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الثلاثاء، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والوفد المرافق له في مستهل زيارته للجامعة لحضور الندوة الدينية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان " الشباب وبناء الوعي".

وحضر اللقاء الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وعدد من رجال الأزهر والكنيسة والأوقاف وممثلي بيت العائلة المصرية.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بلقاء الدكتور شوقي علام أحد أهم الأعلام الدينية المصرية البارزة الذي يتبنى منهجا فكريا مستنيرا يعمل على نبذ العنف والكراهية واحترام جميع الأديان والعودة مرة أخرى إلى وسطية الدين الإسلامي والالتزام بتعاليم ديننا الحنيف.

وأشاد الدكتور منصور حسن، بالدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والتي تعد من أعرق المؤسسات الدينية حيث أنشئت عام 1895م/ 1313هـ، وتعد في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الإسلامي في جمهورية مصر العربية ودعم البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي؛ حيث تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم كاشفةً عن أحكام الإسلام في كل ما استجد على الحياة المعاصرة.

ووجه الدكتور شوقي علام، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لحسن وحفاوة الاستقبال والتأكيد على التعاون المثمر بين الجانبين من خلال البروتوكول الموقع بين كلية علوم الملاحة ودار الإفتاء، وقرار رئيس الجامعة بتخصيص مقر لدار الإفتاء بالجامعة.