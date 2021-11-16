حالة الطقس حتى الأحد المقبل.. أمطار ورياح وشبورة وانخفاض حرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء 16 نوفمبر إلى الأحد المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أنه اعتبارًا من السبت المقبل تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ونظرا للتغيرات الحادة والسريعة سيتم إعلان تفاصيل كميات ومناطق الأمطار تباعا.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام المقبلة:

- يوم الثلاثاء:

تسود شبورة مائية كثيفة من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة 20 - 30% تقريبًا.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم ومطروح والإسكندرية) على فترات متقعة 30% تقريبًا.

- يوم الأربعاء:

هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفاوتة من السواحل الشمالية شمال الدلتا على فترات متقطعة 40-50% تقريبًا، يصاحبها نشاط للرياح.

- يوم الخميس:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القنا، كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30% تقريباً.

- يوم الجمعة:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء إلى الأحد..

- الثلاثاء:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 20 درجة.

- الأربعاء:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الخميس:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الجمعة:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 18 درجة.

- السبت:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- الأحد:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 16درجة.