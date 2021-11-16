أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء، حيث إن السواحل الغربية تتأثر بسقوط الأمطار التي تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، على كل من السلوم ومطروح تصل في نهاية الفترة إلى الإسكندرية ولكن مع نهاية يوم الثلاثاء وبداية من الساعات الأولى ليوم الأربعاء، تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل إلى القاهرة.

وأضافت الهيئة، أنه من المنتظر أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.​