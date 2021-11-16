حدث ليلًا| تصريحات البابا تواضروس.. وحريق في "النايل سات" وتفاصيل أزمة "سلالم" دائري المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-بعد تصريحات "البابا".. القصة الكاملة لمقتل رئيس دير أبو مقار

نفى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، أن تكون الكنيسة قد سلمت الراهبين المتهمين بقتل رئيس دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس كبش فداء لإعدامهما.

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-زيادة بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288114 حتى اليوم.

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-محمد سلماوي يعلق على أزمة مسرحية "المومس الفاضلة"

عقب الكاتب والأديب، محمد سلماوي، على أزمة مسرحية "المومس الفاضلة" للكاتب جان بول سارتر، عقب إعلان الفنانة إلهام شاهين عن إعادة تقديمها.

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-4 محولات و6 سيارات إطفاء.. ماذا حدث في حريق "نايل سات"؟

كشفت معاينة وتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات جديدة في اشتعال كابل كهرباء داخل محول بمنطقة النايل سات بمدينة السادس من أكتوبر.

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-توفير سكن آمن كريم لكل المصريين.. الجمهورية الجديدة خالية من المناطق العشوائية - انفوجرافيك

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على أن الجمهورية الجديدة ستكون خالية من المناطق العشوائية مع إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة في 2030، وذلك في إطار جهود توفير سكن آمن وكريم لكل المصريين.

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-الطيران المدني تستعرض الاستثمار في المطارات وساحل البحر الأحمر بمعرض دبي

انطلقت أولى فعاليات وزارة الطيران المدني، ممثلة في الشركة المصرية للمطارات بالجناح المصري في معرض دبي للطيران، تحت عنوان "الاستثمار في المطارات ودور المطارات الإقليمية في التنمية الاقتصادية لساحل البحر الأحمر"، وتأتي مشاركة وزارة الطيران في المعرض لتقدم أحدث مستجدات قطاع الطيران المدني من خلال رؤيتها المستقبلية، فضلًا عن تقديم العديد من الخدمات واللوجستيات، التي تقدمها شركاتها التابعة بما يسهم في تعزيز مكانة قطاع الطيران المدني المصري، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وكذا الترويج للمشروعات الكبرى لقطاع الطيران المدني، كونه أهم الصناعات الحيوية التي تعزز بناء المستقبل، وتحقق فرص استثمارية واعدة تماشيًا مع التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية 2030.

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-بالفيديو.. السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة

نشر موقع رئاسة الجمهورية، فيديو لاجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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-البابا تواضروس: الكنيسة لم تسلم قاتلي الأنبا إبيفانيوس والمحاكمة تمت بشفافية

ظهر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بث حي لبرنامج "99 دقيقة"، المخصص للحوار مع الشباب، عبر الصفحة الرسمية لقناة "OCC" التابعة للكنيسة، وكذلك صفحة المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية.

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-تفاصيل أزمة "سلالم" دائري المرج بين حيل المواطنين ومراقبة الحكومة (فيديو)

أثارت بعض الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي، لقيام عدد من أهالي منطقة المرج بالقاهرة، بوضع سُلم خشبي للصعود إلى الطريق الدائري؛ لعدم وجود أي منفذ أو سلم للصعود واستقلال المواصلات الخاصة بهم، حالة من الجدل بين رواد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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-مصر ترأس جلسة لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول مكافحة تمويل الإرهاب

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن التركيز على البعد الفكري والايديولوجي يمثل أحد أهم محاور المقاربة الشاملة التي تتبناها مصر لمكافحة الإرهاب، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على الأبعاد الأمنية فقط بل تشمل أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإصلاح الخطاب الديني على نحو يستجيب لمستجدات العصر ويتوافق مع التعاليم الدينية الصحيحة المعتدلة.

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-إيطاليا: استقرار منطقة الساحل مرهون بالاستقرار الكامل في ليبيا

قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إن "لدينا قناعة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في منطقة الساحل بدون استقرار كامل في ليبيا"، حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

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-تفجير وقتيل ورفع مستوى التهديد الإرهابي.. ماذا حدث في ليفربول خلال ٢٤ ساعة؟

أعلنت السلطات البريطانية، أمس، مقتل شخص في انفجار خارج مستشفى للنساء في مدينة ليفربول شمال غربي إنجلترا.

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-رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: لا يمكن التنازل عن حق الشعب في الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه لا يمكن التنازل عن حق الشعب في الانتخابات، لافتًا إلى أن بعض المتربصين يريدون إفشال عمل الحكومة، داعيًا الوزراء ورؤساء الأجهزة ليبينوا للناس ماذا تفعل الحكومة.

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-مقتل 32 شخصًا في هجوم إرهابي في بوركينافاسو

قتل ما لا يقل عن 32 شخصا في هجوم إرهابي في دولة بوركينافاسو الواقعة بغرب أفريقيا.

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-مطالب فلسطينية للكونجرس الأمريكي بإنهاء تصنيف منظمة التحرير "كإرهابية"

طالبت شخصيات فلسطينية في رسالة وجهتها إلى الكونجرس الأمريكي اليوم الاثنين، بإنهاء تصنيف منظمة التحرير "منظمة إرهابية".

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-انطلاق القمة الافتراضية بين بايدن ونظيره الصيني

انطلقت القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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