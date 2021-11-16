محاكمة 3 متهمين بالتزوير في انهيار عقار جسر السويس.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 3 متهمين بتزوير محرر رسمي لبناء أدوار مخالفة بعقار بجسر السويس المنهار، مما تسبب خطأ في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين.

وكشفت التحقيقات ارتكاب المتهمين هناء حسني أحمد محمد 63 سنة مهندس معماري، وأسامة محمد أبو الحسن أحمد 54 سنة، مُراجع بشركة الصياغة والمنسوجات محبوس، وکریم فتحي عبد الصبور محمد 54 سنة محامي، تزويرًا في محرر مُعتبر رسميًا، وهو التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية الخاص بالعقار المقام على قطعة 493 تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس السلام أول، وذلك بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وأثبت به على خلاف الحقيقة سلامة العقار إنشائيًا، ومُطابقة الرسومات الهندسية بما هو قائم على الطبيعة بالمخالفة على الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمين الثلاثة في هذه القضية من بين 9 متهمين كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبتهم بالسجن من سنة إلى 4 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه، لتسببهم في مقتل المجني عليهم خطأ.

وكان المستشار النائب العام أمر بتقديم 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول مارس الماضي والمعروف إعلاميًا بعقار جسر السويس.