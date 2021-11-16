محاكمة متهم بقتل أم ونجلتها أثناء محاولة سرقتهما.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة متهم بقتل أم وابنتها أثناء سرقتهما.

كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم بقتل سيدة وابنتها بقصد سرقتهما، بأن توجه لمحل سكنهما مستغلا درجة القرابة بينهما، وحاول سرقة المجني عليها بالإكراه إلا أنها قاومته فقام بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وسدد لها طعنات أودت بحياتها.

فيما حاولت المجني عليها الثانية إغاثة نجلتها إلا أن المتهم قام بتسديد طعناته النافذة لها مما أدى لإصابتها بالإصابات التي أودت بحياتها.