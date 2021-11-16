اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" بتهمة قتل زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة فراج عبد العاطي "سفاح الجيزة"، في اتهامه بقتل زوجته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد علي يونس وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق.

وتسلمت المحكمة خلال جلسة سابقة تقرير مستشفى الأمراض النفسية بشأن المتهم بعد شهرين من إيداعه المستشفى، وكشف التقرير أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادعى دفاعه أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل وذبح ودفن ضحاياه في المنزل.

ويحاكم المتهم في تلك القضية بتهمة قتل زوجته "فاطمة زكريا" وأخفى جثتها في "ديب فريزر".

وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، بالإعدام شنقًا للمتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.