حضره أكثر من 30 مقرئ.. عزاء حسين تعلب أحد أكبر أصحاب الفراشة في مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أقيم عزاء حسين تعلب أحد أكبر أصحاب الفراشة في مصر، وامتد سرادق العزاء بطول شوارع شبرا وسط حضور أعداد كبيرة جاءت من جميع محافظات الجمهورية.

وقال أحمد حسين فؤاد ابن المتوفى: "العزاء بدء من ظهر اليوم وجاء المعزيين من جميع أنحاء محافظات الجمهورية"، مشيرًا إلى أن والده كان صاحب أخلاق عالية وكان بيعمل الواجب مع كل الناس".

وأضاف سكر تعلب شقيق المتوفى، إن حسين تعلب هو من عمالقة الفراشة في مصر، وكان قمة الأدب والأخلاق.

وقال محمد تعلب، شقيق المتوفى، إن تعلب كان أقدم فراش في مصر، وهو من ضمن الناس المعدودة التي تعمل في هذا المجال في مصر وراجل خدوم للصغير قبل الكبير.

وقال أحد الجيران، إن العزاء شهد حضور أكثر من 30 مقرئ من مختلف أنحاء الجمهورية، واصفا مشهد العزاء بالمهيب وينم عن محبة وتقدير المتوفى من قبل محبيه وجيرانه".