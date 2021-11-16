4 محولات و6 سيارات إطفاء.. ماذا حدث في حريق "نايل سات"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة وتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات جديدة في اشتعال كابل كهرباء داخل محول بمنطقة النايل سات بمدينة السادس من أكتوبر.

6 سيارات إطفاء شاركت في عملية الإطفاء بدءا بمحاصرة مصدر النيران مرورا بمنع امتدادها إلى باقي المحولات وانتهاء بعملية السيطرة وبدء عملية التبريد.

المعاينة أثبتت أن الحريق لن يؤثر على مدينة الإنتاج الإعلامى أو منطقة النايل سات؛ لوجود ٤ محولات كهرباء تستخدم في عملية الإنارة بالتبادل، وتضرر واحد فقط.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنطقة الأقمار الصناعية "نايل سات".

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر تنسيقا مع العميد عمرو البرعي.

أمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق في غضون دقائق. التحريات والمعاينة التي اجريت تحت إشراف المقدم محمد أبو زيد رئيس مباحث مدينة الإنتاج الإعلامي، بينت أن ماسا كهربائيا داخل محول كهرباء نتج عنه اشتعال كابل بسبب ارتفاع ضغط الكهرباء.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، والدفع بفرق صيانة للمعاينة.