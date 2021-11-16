"رضيع وسط القمامة بالهرم وطفل للبيع على الفيس بوك".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بعد تصريحات "البابا".. القصة الكاملة لمقتل رئيس دير أبو مقار

نفى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، أن تكون الكنيسة قد سلمت الراهبين المتهمين بقتل رئيس دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس كبش فداء لإعدامهما.

29 نوفمبر.. الحكم على المتهم بالتحرش بفتاة وسط البلد

حجزت الدائرة الثانية بمجمع محاكم الجلاء، برئاسة المستشار محمدي السانوسي، محاكمة المتهم بالتحرش وضرب فتاة في وسط البلد لجلسة 29 نوفمبر للحكم، وفقًا لوالدة المجني عليها.

جريمة كشفتها الصُدفة.. سر "الجزمة" التي أسقطت العصابة الأردنية

أحيانًا ما تلعب الصُدفة دورها في كشف أكبر الجرائم، تتغلب على دهاء المتهمين وحيلهم للتخفي ومنع رجال الشرطة من اقتفاء آثارهم عقب الانتهاء من ارتكاب جرائمهم.

العثور على جثة رضيع وسط القمامة بالهرم.. والأمن يفحص كاميرات المراقية

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة رضيع وسط القمامة بمنطقة الهرم غرب المحافظة، الاثنين.

ضبط سائق لقيامه بسرقة معدة ثقيلة "لودر" من أحد المواقع الإنشائية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق لقيامه بسرقة معدة ثقيلة "لودر" من أحد المواقع الإنشائية بالقاهرة.

"تحت ستار التبني".. القبض على سيدة تعرض طفل رضيع للبيع إلكترونيًا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط سيدة وآخر يعرضون طفل حديث الولادة للبيع، مقابل مبلغ مالي عبر موقع التواصل الاجتماعي.

بسبب فيديوهات "واتساب".. الأسرة تلزم فتاة برد 50 ألف جنيه قيمة "الشبكة" لخطيبها السابق

قضت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بإلزام فتاة برد مصوغات ذهبية "شبكة" لخطيبها، بقيمة 50 ألف جنيه، وفقًا للفاتورة المرفقة في أوراق الدعوى المرفوعة من أحد الشباب.

المرور: فتح طريق "القطامية-العين السخنة" بعد انقشاع الشبورة

قررت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، فتح طريق القطامية العين السخنة أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.