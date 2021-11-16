انفجار كابل كهرباء داخل محول نايل سات.. والمعاينة تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة "النايل سات" بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر حادث انفجار محدود لكابل كهرباء، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنطقة الأقمار الصناعية "نايل سات".

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر تنسيقا مع العميد عمرو البرعي.

أمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق في غضون دقائق. التحريات والمعاينة التي اجريت تحت إشراف المقدم محمد أبو زيد رئيس مباحث مدينة الإنتاج الإعلامي، بينت أن ماسا كهربائيا داخل محول كهرباء نتج عنه اشتعال كابل بسبب ارتفاع ضغط الكهرباء.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، والدفع بفرق صيانة للمعاينة.